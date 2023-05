Real Sociedad aposta tudo na contratação de Grimaldo

Perto de garantirem ida à Champions em 2023/24, os espanhóis propõem um vínculo de três ou quatro anos

A Real Sociedad concretizou o seu interesse na contratação de Grimaldo e já avançou para uma negociação concreta com os representantes do lateral esquerdo, colocando em cima da mesa, segundo revelou ontem o diário "AS", um elevado ordenado e uma oferta para um contrato válido por três ou quatro anos, ou seja, até 2026 ou 2027.

Com boas relações com a empresa que agencia o defesa, o conjunto do País Basco confia no sucesso da operação, ainda que concorra com interessados de vários países, além do próprio Benfica.

Atentos aos desempenhos do futebolista, os responsáveis do clube do País Basco não querem deixar escapar a oportunidade de garantir um jogador com experiência e em final de contrato. Segundo a publicação espanhola, Roberto Olabe e Erik Bretos, respetivamente diretor do futebol e responsável da unidade de recrutamento para o futebol profissional do clube, admiram a qualidade do lateral esquerdo e avançaram confiantes no sucesso da operação, até porque terão uma boa relação com os representantes do futebolista de 27 anos, que é agenciado pela empresa Wasserman, que também representa Zubeldía, central da Real Sociedad.

Atualmente no quarto posto da La Liga, o clube está perto de assegurar o acesso à Liga dos Campeões em 2023/24, que pode voltar a disputar dez anos volvidos - a última participação foi em 2013/14. E depois da eliminação nos oitavos de final da Liga Europa ante a Roma, de Mourinho, pretende fazer boa figura na prova milionária na próxima época, acenando com um forte projeto desportivo a Grimaldo, que o Benfica não deu ainda por completamente perdido.

Além da Real Sociedad, Nice e Fulham já terão feito também ofertas ao lateral, mas há mais interessados em Itália, na Alemanha e em Espanha, onde é seguido por Atlético de Madrid e Barcelona.