Real Madrid tem Henrique Araújo na mira e pondera proposta neste mercado

O avançado madeirense está no radar dos merengues, que preparam oferta pelo jogador antes que este fique mais "amarrado" às águias.

Henrique Araújo é um dos jogadores no radar do Real Madrid, sendo que os merengues seguem desde há alguns anos a evolução do jovem avançado do Benfica. De acordo com o jornal online espanhol "OK Diário", o atacante de 20 anos é visto como um alvo apetecível, até porque termina contrato com as águias já em 2024, razão pela qual também o elenco liderado por Rui Costa está a negociar um prolongamento do vínculo do internacional sub-21 português, representado pela Gestifute de Jorge Mendes. S

Segundo a fonte atrás referida, os blancos ponderam avançar neste mercado com uma proposta por Henrique Araújo mas admitem que este se possa manter até final da temporada no clube da Luz.

Nesta altura, Henrique Araújo encontra-se numa curva ascendente de afirmação nas águias, ele que até é um dos dez jogadores jovens portugueses ainda na corrida pelo prémio Golden Boy, ao lado dos colegas de clube Diego Moreira e Paulo Bernardo. Na última temporada, o madeirense brilhou não só na II Liga onde, pela equipa B das águias, marcou 14 golos, mas também já na formação principal dos encarnados: alinhou apenas 138 minutos mas faturou por três vezes. Já na Youth League, que o Benfica conquistou pela primeira vez, vincou a sua posição contribuindo de forma decisiva no triunfo da final ante o Salzburgo, assinando três dos seis golos do triunfo encarnado (6-0). Aliás, terá sido nessa mesma competição, conhecida também como a Champions do futebol jovem, que em 2020 o Real começou a olhar mais seriamente para Henrique Araújo: o avançado foi titular e alinhou os 90 minutos da final da prova entre águias e merengues, que viriam a triunfar por 3-2.

Apesar da pretensão do Real Madrid, o Benfica não desejará facilitar a saída de um jogador que tem já lugar reservado no plantel que estará ao dispor de Roger Schmidt em 2022/23.