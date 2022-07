Real abre a porta e Reinier tem via aberta para reforçar o Benfica

O nome do médio brasileiro foi colocado pelos merengues na lista de "jogadores com inscrição pendente".

O Real Madrid já assume não ter espaço para Reinier entre as opções do seu plantel em 2022/23 e colocou o médio-ofensivo brasileiro, de forma oficial, na lista de jogadores não inscritos. No sítio oficial dos merengues, o nome de Reinier já não entra no elenco de atletas do plantel às ordens de Carlo Ancelotti, aparecendo antes entre um quarteto colocado como estando, segundo designa o próprio Real, nos "jogadores com inscrição pendente", ao lado do japonês Kubo e dos espanhóis Álvaro Odriozola e Borja Mayoral, todos atletas que na época passada também andaram emprestados.

A pretensão do Benfica em poder juntar Reinier ao plantel de Roger Schmidt continua de pé, com os encarnados a manterem uma via aberta de negociações com o Real Madrid para um desejado empréstimo do médio-ofensivo.

Como O JOGO oportunamente já explicou, da parte de Reinier, de 20 anos, há a aprovação plena a jogar no Estádio da Luz: o brasileiro, depois de ter visto a evolução da carreira travada primeiro pela pandemia e, depois, por dois anos de cedência ao Dortmund onde apenas alinhou 745 minutos, vê no Benfica uma grande oportunidade de se reencontrar com o caminho ascendente na carreira. Com o jogador do Benfica, a "parede" que ainda falta escalar por Rui Costa e pela SAD encarnada continua a ser a dos encargos financeiros da operação, nomeadamente em relação ao pagamento do salário do canarinho, que aufere mais de três milhões de euros por época, assim como o valor de uma taxa de empréstimo e a duração da cedência, por uma ou duas temporadas. Na sua edição de ontem, o jornal "AS" particularizava que o Benfica deseja uma divisão igual do ordenado de Reinier, assim como assegurar uma cláusula de compra do passe do jogador, salvaguardando assim a sua posição futura. No entanto, e como O JOGO também já explicou, os merengues não terão a iniciativa de colocar essa opção a não por um valor compatível com o que pagaram pelo atleta dado que ainda olham com esperança para a evolução e rentabilização de um jovem que, em 2019/20, lhes custou 30 milhões de euros.

A potencial ida à Liga dos Campeões, ainda dependente da passagem das águias por duas eliminatórias, mantém viva a esperança do jovem em estar na liga milionária, ele que sabe que, de certeza, nenhum dos outros pretendentes já conhecidos - Valladolid e Roma, de José Mourinho - lá chegarão. No Real Madrid, Reinier está tapado por falta de vagas para extra-comunitários, com Éder Militão, Vinícius Júnior e Rodrygo ainda a verem atrasados os respetivos processos de naturalização. Reinier, tal como o japonês Kubo, que na época passada foi cedido à Real Sociedad, são duas vítimas deste facto.