Raúl de Tomás: os valores e motivações em torno da transferência

Espanhol de Barcelona tira um peso de cima das águias e do ex-Real Madrid, num negócio que deixa 20 por cento na Luz.

Raúl de Tomás está de saída do Benfica. Segundo O JOGO apurou, o dianteiro vai realizar testes médicos nas próximas horas em Barcelona para assinar logo depois pelo Espanhol. O negócio será confirmado no momento da assinatura de contrato, seguindo para os cofres encarnados o mesmo montante que foi investido na contratação, no início da época, ao Real Madrid, numa transferência então potenciada por Jorge Mendes, que agora não terá tido intervenção nesta venda.

A transferência ascende a 20 milhões de euros - pagos em quatro anos -, com o clube da Luz a ter a possibilidade de garantir um encaixe futuro, dado que apenas vende 80 por cento do passe, significando que poderá encaixar mais uma fatia de 20 por cento numa futura venda do jogador, num montante que será sempre exponencial em relação à valia das suas exibições. Aliás, e neste âmbito, o Benfica pode ainda receber mais 2,5 milhões de euros, pelo somatório de dez jogos (1 M€), "salvação" do Espanhol (1 M€) e cinco golos do avançado (0,5 M€).

Problema resolvido e de parte a parte. Seis meses depois de ter chegado a Lisboa proveniente do Real Madrid, Raúl de Tomás regressa ao conforto do seu país, com o Espanhol a apresentar-se como o salvador de um investimento que não teve imediato retorno goleador e do futuro de um homem-golo que perdeu a confiança e já não via solução ao serviço do encarnados. Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, não colocou qualquer entrave à saída, De Tomás fez força para que o desenlace fosse concretizado via Espanhol, apesar de haver outros emblemas interessados.

Não Perca Benfica Adeptos do Benfica esmagam na indisciplina: multas já vão em 120 mil euros Entre comportamento incorreto do público, entrada de material pirotécnico e inobservância de outros deveres, os encarnados pagaram bem mais do que os 78727 euros de coimas do FC Porto.

O segundo jogador mais caro da história do Benfica, depois de Jiménez (22M€), deixa a Luz com 1042 minutos de utilização, em 17 jogos, 12 deles a titular. Porém, o dado mais significativo tem a ver com os golos, apenas três, a Zenit, Vizela e V. Setúbal. Antes de vir para a Luz, pelo Rayo Vallecano, apontara 14 em 34 jogos.