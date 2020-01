Raúl de Tomás: intermediação da transferência leva Benfica a fazer aditamento à CMVM

Na mesma informação é ainda anunciado que caberá ao Espanhol o pagamento do Mecanismo de Solidariedade

Um dia depois de ter confirmado a transferência de Raúl de Tomás para o Espanhol por vinte milhões de euros - além de mais dois milhões de euros por objetivos e vinte por cento de uma mais-valia obtida numa eventual transferência -, o Benfica revelou um aditamento aos termos do negócio. Assim, em comunicado, as águias revelaram ter informado a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o Benfica assumirá os encargos com a intermediação da transferência, um milhão de euros, o equivalente a cinco por cento do total do negócio.

Na mesma informação é ainda anunciado que caberá ao Espanhol o pagamento do Mecanismo de Solidariedade, também no valor de um milhão de euros.

Eis o comunicado do Benfica na íntegra:

"A propósito do acordo com o RCD Espanyol de Barcelona para a transferência a título definitivo dos direitos do avançado Raul de Tomas por 20 milhões de euros, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD fez nesta sexta-feira um aditamento ao comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na manhã de 9 de janeiro.

Na informação adicional à CMVM, a SAD do Benfica detalhou o seguinte:

O pagamento da percentagem de 5% referente ao Mecanismo de Solidariedade, correspondente ao valor de um milhão de euros, será assumido pelo RCD Espanyol de Barcelona;

Os encargos a suportar pela Benfica SAD com os serviços de intermediação relativos a esta transferência ascendem a 5% do valor da mesma, ou seja, a um montante um milhão de euros."