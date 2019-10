Raúl de Tomás e um número preocupante no Benfica: 13 já tombaram

epa07849420 SL Benfica player Raul de Tomas reacts during their UEFA Champions League Group G soccer match with RB Leipzig, at Luz Stadium, Lisbon, Portugal, 17th September 2019. EPA/RODRIGO ANTUNES

A contas com uma entorse no tornozelo esquerdo, o avançado espanhol está descartado para o embate desta tarde com o Tondela.

Contratação mais cara para esta temporada - o avançado espanhol custou 20 milhões de euros - Raúl de Tomás é o último jogador a entrar no boletim clínico dos encarnados.

Segundo a informação divulgada pelo clube da Luz, o ex-Real Madrid sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e estará indisponível para o encontro desta tarde com o Tondela. Com a mazela do camisola nove, o número de jogadores com problemas físicos aumenta para 13, apenas nesta temporada (ver quadro).

A extensa lista de atletas lesionados começou logo no jogo de apresentação dos encarnados. Frente ao Anderlecht, David Tavares e Cádiz (cedido entretanto ao Dijon) saíram logo limitados fisicamente. Caio Lucas, Gabriel, Conti, Chiquinho, Carlos Vinícius, Florentino, Taarabt e Rafa (este por duas ocasiões) também já foram forçados a parar, como André Almeida, Ebuehi e Gedson, trio que entrou na nova temporada a trabalhar à margem do grupo orientado por Bruno Lage.

Desde que a época teve início, o treinador encarnado ainda não pôde trabalhar com todos os elementos em simultâneo e face ao tempo de paragem de Rafa - entre três a quatro meses - só em 2020 é que Lage poderá contar com todos os atletas que fazem parte do plantel principal.

Para Raúl de Tomás, trata-se da primeira paragem, uma vez que foi sempre convocado pelo treinador das águias. O avançado espanhol tinha sido lançado aos 78" do embate com o Lyon e se excluirmos o duelo anterior com o Cova da Piedade, em que fez dupla com Vinícius, o camisola nove não é titular desde 21 de setembro, por ocasião do Moreirense-Benfica. Apenas com um golo marcado nos 12 embates em que participou, De Tomás enfrenta agora um novo revés por problemas físicos e perderá espaço face aos concorrentes Seferovic e Carlos Vinícius.

Conti fora do boletim clínico



Indisponível desde a deslocação ao terreno do Belenenses SAD, em meados de agosto, Conti está apto. O defesa central argentino debatia-se com uma lesão muscular na coxa direita que o afastou dos relvados mais de dois meses, mas já se encontra em condições para voltar aos relvados, caso Bruno Lage assim entenda. Conti ainda não tem qualquer momento esta época.