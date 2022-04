Ramos, o "exemplo" no Bayern e a Champions: "Podemos eliminar qualquer equipa"

A eliminatória dos quartos de final da Champions, com o Liverpool, foi um dos temas abordados por Gonçalo Ramos numa entrevista à UEFA.

Semelhanças com Muller, avançado do Bayern: "Penso que tenho algumas semelhanças com ele e é também um exemplo para mim. Tendo em conta o que eu faço e o que ele faz [ajudar a fechar no meio-campo ou jogar mais junto do ataque para marcar golos], gosto de ser comparado com ele. É uma posição em que me sinto confortável no jogo. Sempre joguei nessa posição desde que comecei."

Atributos: "Gosto de estar envolvido e participar no jogo, e acho que isso traz o melhor de mim, que é a minha competitividade, a minha vontade de trabalhar para ajudar os meus colegas; e também a minha inteligência quando se trata de posicionamento e organização da equipa."

Ajax: "Estávamos focados e tínhamos uma estratégia bem definida. Sabíamos que não iria ser fácil: jogar fora, num estádio daqueles, com um ambiente daqueles, contra uma grande equipa. Mas fomos lá, fizemos o nosso trabalho e agora já olhamos para o próximo jogo."

Liverpool: "É uma missão difícil. Eles são uma das melhores equipas do mundo. Não há muito a dizer sobre o Liverpool, mas estamos aqui e isso significa que podemos eliminar qualquer equipa."