Raide do Benfica a Milão "ata" João Mário

Rui Costa, Rui Pedro Braz e o empresário do médio deslocaram-se às instalações do Inter para finalizar a proposta.

João Mário ainda não é jogador do Benfica, mas as próximas horas deverão revelar-se decisivas. Num raide a Milão, Rui Costa e Rui Pedro Braz reuniram-se com os responsáveis do Inter, clube que detém o passe do médio, no sentido de ultimar e oficializar a proposta encarnada pelo jogador que se sagrou campeão nacional pelo Sporting na época passada. Segundo O JOGO apurou, tudo está a decorrer conforme os planos dos dirigentes das águias, que continuam a acreditar que podem ter o jogador a treinar no Seixal até ao início da próxima semana.

O vice-presidente e administrador do Benfica, com a companhia do novo diretor-geral da SAD, viajaram até Milão, onde se encontraram, em primeiro, com o empresário de João Mário. Rui Costa e Rui Pedro Braz foram, inclusivamente, apanhados por um repórter de imagem durante o almoço com Federico Pastorello, agente do jogador que também tem funcionado como elo de ligação entre os dois clubes.

Encontro positivo, é esta a perspetiva encarnada, deverá possibilitar o avanço do processo com vista à conclusão da transferência do internacional português até ao início da próxima semana

O acordo entre as águias e o ex-leão já era total, como noticiámos oportunamente, com um contrato de cinco anos à espera do jogador. Faltava ultimar a proposta apresentada ao Inter, missão que se seguiu durante a tarde. Ao fim de quatro horas de reunião na sede dos nerazzurri, a comitiva benfiquista deixou a cidade e voou para Lisboa, onde chegou ao início da noite, ficando para trás, segundo reforça a imprensa local, contactos positivos, que serão confirmados nas próximas horas.

Havendo acordo entre os dois clubes, para um negócio em que os italianos pretendem encaixar 7,5 milhões de euros, faltará de seguida respeitar o direito de preferência, como é avaliado pelos encarnados, existente no contrato que selou a venda de João Mário do Sporting ao Inter em 2016. Do lado benfiquista há agora a convicção que os nerazurri irão já informar os responsáveis leoninos, dando-lhes dois dias úteis para igualar a proposta do Benfica e, caso o façam, tentar chegar a acordo salarial com o jogador.

Nerazzurri ficaram de enviar os termos da oferta das águias ao Sporting, que terá dois dias para responder

Porém, refira-se, o líder sportinguista, Frederico Varandas, contactado telefonicamente pelo seu homólogo Luís Filipe Vieira, já avisou que tem uma interpretação diferente das cláusulas e que irá até às últimas consequências no sentido de ser indemnizado em 30 milhões de euros caso o internacional português assine pelo Benfica, enquanto do lado encarnado se mantém a confiança de que João Mário já poderá seguir para o estágio no Algarve, que se inicia dia 15.