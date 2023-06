Rafa volta à agenda da SAD do Benfica: nova ronda negocial para breve

O processo para a renovação do avançado vai ser retomado em breve com o objetivo de aproximar as partes.

O processo de renovação de Rafa chegou a um impasse devido ao desencontro entre o Benfica e o jogador no que diz respeito aos valores do novo vínculo, mas o plano em cima da mesa passa por nova ronda negocial para breve com o objetivo de permitir uma aproximação entre as partes.

Face à importância de Rafa no plantel às ordens de Roger Schmidt, a SAD encarnada, liderada por Rui Costa, pretende, segundo apurou O JOGO, fazer uma nova tentativa no sentido de colocar a renovação de contrato do camisola 27 no bom caminho, já que o avançado tem apenas mais um ano de ligação ao clube da Luz. Porém, o acordo não tem sido fácil porque, como revelou o nosso jornal, o futebolista pretende que um novo vínculo tenha a validade mínima de três anos, pedindo ainda um salário que a sociedade encarnada considera ser demasiado alto, pois excede o plano traçado para a continuidade do jogador.

O Benfica pretende evitar uma saída em final de contrato de Rafa, num cenário que seria uma repetição do que sucedeu com Grimaldo, que não chegou a acordo para estender a ligação às águias e assinou, sem compromissos, pelo Bayern Leverkusen. Ainda assim, apesar desse risco, a verdade é que o jogador é fundamental para Roger Schmidt e a SAD recusou recentemente uma oferta dos Emirados Árabes Unidos no valor de 15 milhões de euros. Mesmo perante o facto de Rafa ter contrato apenas até 2024, Rui Costa entendeu que o valor estava desenquadrado com o valor do atacante e com o peso deste no plantel, quer a nível desportivo quer extra campo, até porque é o mais antigo do grupo e já um dos capitães. A SAD não tem, por isso, neste momento nos seus planos a transferência do futebolista: só uma oferta fora do normal poderá levar a uma mudança de política.