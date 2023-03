Rafa vence o prémio de Jogador da Semana da Liga dos Campeões

Avançado do Benfica foi o mais votado e, depois de eleito homem do jogo frente ao Brugge, recebe a distinção de Jogador da Semana da Champions.

Rafa Silva é o Jogador da Semana da Liga dos Campeões. O avançado do Benfica recebeu mais votos do que Cucurella, do Chelsea, Tomori, do Milan, e Muller, do Bayern, e vence o prémio, após ter apontado um golo na vitória por 5-1 sobre o Club Brugge, na terça-feira.

O internacional português também foi eleito homem do jogo da partida em causa, mas decidiu entregar o prémio a Gonçalo Ramos, autor de dois golos.

De recordar que na primeira mão, em que as águias venceram (2-0) na Bélgica, foi Fredrik Aursnes a vencer este galardão.