Rafa tem Seleção atravessada: extremo do Benfica surpreendido por não ter sido chamado

Extremo, que marcou um golaço ao Estoril, terá ficado surpreendido por não ter sido chamado por Fernando Santos. Mesmo habitualmente não sendo efusivo nos festejos de golos, o comportamento ultra discreto do camisola 27, tanto nas celebrações como no final do jogo, causou surpresa.

O golo de Rafa ao Estoril na Luz no domingo ainda produz ondas de choque pelo mundo fora. A arrancada de mais de 70 metros com bola, desde a entrada da área das águias até à finalização no 1-0, já foi equiparada a lances protagonizados, no passado, por Maradona ou Poborski. Mas, à margem disso, ficou também o enigmático silêncio do jogador sobre o lance, ele que mal festejou com os colegas.

Ao que O JOGO apurou, tal deve-se ao próprio perfil mais discreto que o atleta tem e já visto noutros momentos. Mas também devido a um certo amargo de boca do camisola 27 pela falta de espaço na Seleção Nacional, da qual voltou a ficar de fora na recente chamada de Fernando Santos para o embate com a Turquia, decisivo no acesso ao Mundial.