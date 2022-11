Rafa tem brilhado pelo Benfica e em Itália é assunto de mercado

Maurizio Sarri, treinador da Lázio, estará interessado no jogador para a próxima época.

As boas exibições de Rafa e, em particular, o bis apontado na Luz frente à Juventus estarão na origem do alegado interesse do técnico da Lázio, Maurizio Sarri, em ter o avançado às suas ordens.

Segundo o jornal italiano "Il Messaggero", o treinador teve uma reunião sábado à noite com o presidente Claudio Lotito e o nome de Rafa esteve na mesa como desejo para 2024.

O jogador de 29 anos leva já dez golos e quatro assistências em 19 jogos na temporada. Tal como O JOGO já avançou, a intenção do Benfica é assinar um novo contrato com Rafa e prolongar um vínculo que, atualmente, é válido até 2024.