Benfica anuncia que Rafa também está lesionado

Clube da Luz atualizou quadro clínico do plantel esta segunda-feira

O Benfica anunciou esta segunda-feira que Rafa está a contas com uma lesão muscular no coxa direita, juntando-se assim a Darwin, João Mário e Lucas Veríssimo no boletim clínico.

O internacional português, que estave entre os convocados de Fernando Santos para o duplo compromisso da Seleção Nacional - Irlanda e Sérvia -, junta-se assim a Lucas Veríssimo, que sofreu a lesão mais grave, Darwin e João Mário. Todas as lesões ocorreram na goleada, por 6-1, frente ao Braga.

Sobre Darwin, o Benfica diz que o uruguaio está a contas com uma tendinopatia do rotuliano à direita - a seleção do Uruguai já dera conta da indisponibilidade do avançado -, enquanto João Mário, substituído ainda na primeira parte da partida da 11ª jornada, sofreu uma contusão lombar à direita.