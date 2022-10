Rafa: "Seis pontos de avanço? Foi mais um jogo que ganhámos"

Declarações do autor do único golo no clássico entre FC Porto e Benfica.

Rafa foi o herói do Benfica no triunfo por 1-0 em casa do FC Porto, no clássico da jornada dez do campeonato. "A única coisa que importava era ganhar. Não importava quem marcava. O Importante era ganhar", afirmou na entrevista rápida da SportTV.

"Seguir jogo a jogo e ganhar, vincou sobre o futuro", falando igualmente da vantagem numérica após a expulsão de Eustáquio, no FC Porto, ao minuto 27. "Tivemos de ser pacientes, tínhamos mais um, mantivemo-nos fiéis ao nosso trabalho e isso levou-nos à vitória. Seis pontos de avanço? Foi mais um jogo que ganhámos, passo a passo, vamos tentar ganhar todos os jogos", rematou.

Rafa, refira-se, não queria falar na entrevista rápida, mas o assessor do Benfica reforçou a importância de deixar algumas palavras tendo sido o homem do jogo.