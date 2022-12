Rafa regressa ao Minho para ultrapassar Gaitán

Extremo do Benfica está igualado em jogos (253) e em participação em golos (118) com os registos averbados pelo argentino de águia ao peito. Ambos têm história no Braga

A liga está de volta para Benfica e Braga, que se reencontram na sexta-feira no Minho na 14.ª jornada do campeonato nacional. Nas fileiras de Roger Schmidt está Rafa, ele que além de estar a ser um dos maiores trunfos das águias nesta época, é também um dos jogadores que passaram pelos arsenalistas numa fase mais precoce da carreira.