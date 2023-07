Rafa pediu 16 M€ sem mais prémios para renovar com o Benfica

Proposta avançada pelo dianteiro, que Rui Costa rejeitou, referia-se a quatro anos de ligação e era inferior à do Al Saad; O camisola 27 foi alvo de oferta milionária do clube do Catar, que ofereceu 15 milhões de euros ao Benfica pela transferência e 7,5 por cada uma de três épocas, mais bónus, ao jogador.

Rafa seguiu para Inglaterra e está às ordens de Roger Schmidt para preparar a nova temporada que, caso não surjam dados inesperados, passará pelo Benfica, mesmo entrando no último ano de contrato. A saída foi barrada por Rui Costa e, sobretudo, pelo técnico alemão. A renovação não avançou porque as expectativas do jogador foram encaradas como demasiado elevadas para o orçamento salarial dos encarnados. Em cima da mesa, segundo noticiou a CNN Portugal e O JOGO confirmou, estava uma proposta de 16 milhões de euros que o camisola 27 pretendia encaixar em quatro épocas.

O jogador de 30 anos apresentou estes números a Rui Costa, que apontariam assim para um salário de quatro milhões de euros líquidos por ano a multiplicar pelas quatro temporadas, o que significaria para o clube um gasto sensivelmente do dobro. Contrariamente ao que chegou a ser noticiado, Rafa não pediu um prémio de dez milhões, aliás não exigiu qualquer compensação por assinar, nem sequer bónus individuais. Apenas queria ser compensado com os tais 16 milhões, ainda assim um valor inferior ao que iria auferir no Al Sadd, emblema do Catar que viu recusada uma proposta de 15 milhões apresentada ao presidente dos encarnados. No clube árabe, o dianteiro iria auferir 7,5 milhões de euros líquidos por cada uma das três temporadas de contrato, mais bónus, o que daria um bolo base de 22,5 milhões, mais 6,5 em menos um ano do que pediu às águias.

O Benfica rejeitou a venda de Rafa pelos referidos 15 milhões de euros e também não aceitou os números pedidos pelo jogador. Sem qualquer novo avanço do Al Sadd, o jogador que fechou a última época com 14 golos e nove assistências foi convencido por Roger Schmidt a manter-se focado e empenhado em repetir, ou superar, estes números.