Rafa no topo da montanha: "Há jogadores que com certos treinadores..."

Rafa tem sido um dos grandes destaques no Benfica de Roger Schmidt

Entre golos e assistências, o avançado de 29 anos está a ter o arranque mais produtivo desde que se tornou sénior.

Rafa voltou a ser uma das figuras no Benfica esta época, agora na visita e goleada por 6-1 ao Maccabi Haifa, jogo que assegurou aos encarnados o primeiro lugar do Grupo H da Liga dos Campeões.

Autor do quarto tento das águias em Israel, o avançado superou o melhor registo de sempre nas suas primeiras 20 partidas de uma temporada no que a participação em golos diz respeito: 15, contando com 11 golos e quatro assistências.