Autor do 1-0 no Dragão, igualou o recorde de tiros pelas águias: os seis que não fazia desde há três anos.

Herói encarnado ao selar o triunfo no Estádio do Dragão, Rafa atirou-se à baliza de Diogo Costa como nunca havia feito diante dos principais rivais, quer ante FC Porto quer Sporting. O camisola 27 fez seis remates, igualando o seu máximo de águia ao peito, tendo curiosamente decidido a partida no seu último tiro, aos 72'.