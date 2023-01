Rafa falha Santa Clara e aponta à Liga dos Campeões

Rafa foi substituído na parte final do dérbi com o Sporting

Atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no dérbi com o Sporting, prevendo-se uma ausência de quatro semanas.

Rafa tem uma lesão muscular na coxa esquerda e vai ficar de fora das opções de Roger Schmidt durante quatro semanas, sensivelmente. O atacante não integrou a comitiva que viajou para os Açores, onde este sábado os encarnados jogam contra o Santa Clara, e soube-se depois que a ausência tinha a ver com a lesão sofrida no decorrer do clássico com o Sporting, no último domingo, no Estádio da Luz, que o impediu de disputar os últimos minutos da partida, tendo sido substituído.

Departamento clínico das águias está a envidar esforços para que o camisola 27 esteja em perfeitas condições na receção ao Brugge, a 15 de fevereiro. Pelo meio, há um jogo contra o Braga.

Rafa faz tratamento intensivo para recuperar o mais depressa possível do problema, mas é praticamente um dado adquirido que não voltará nos próximos tempos.

Ao que tudo indica, além da deslocação aos Açores, o camisola 27 da Luz vai falhar os jogos contra o Paços de Ferreira, Arouca, Casa Pia, Braga (Taça de Portugal), prevendo-se que regresse para a Champions. Efetivamente, o objetivo dos responsáveis encarnados é que Rafa, um dos motores do Benfica esta época (participou em 17 dos 78 golos da equipa) esteja em perfeitas condições diante do Club Brugge, no primeiro jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 15 de fevereiro.

Rafa participou em 17 golos dos 78 apontados pelo Benfica esta temporada, onze da sua autoria e mais seis assistências

Schmidt tem uma baixa de vulto para o embate de hoje, mas, por outro lado, já poderá contar com Gonçalo Guedes, o último reforço a chegar à Luz. Também nos convocados está Gilberto, de volta ao lote dos eleitos depois de recuperar de uma gripe. O técnico riscou o lateral-esquerdo Ristic e o central John Brooks, cuja continuidade na Luz poderá estar em risco dado o excesso de opções.

Leia também Internacional O aviso público de Ancelotti: "Tu a mim cumprimentas-me" Durante a segunda parte do encontro com o Villarreal, referente aos oitavos da Taça do Rei, o italiano dirigiu-se a Rodrygo e foi particularmente duro. Técnico não gostou que, à saída, o internacional brasileiro não o tenha cumprimentado. Real Madrid esteve a perder por 2-0, venceu por 2-3 e assegurou um lugar entre os oito melhores da competição