Rafa falha dérbi: confira os convocados do Benfica para defrontar o Sporting

Partida da 30.ª jornada da Liga Bwin está agendada para as 20h30 deste domingo.

Nélson Veríssimo convocou 22 jogadores para o dérbi desta noite (20h30) no terreno do Sporting. Rafa, que estava em dúvida por estar com queixas musculares, não consta entre os eleitos.

Em relação ao jogo em Liverpool, Svilar e Pedro Álvaro saem da convocatória.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Gilberto, Valentino, Grimaldo e Morato;

Médios: Weigl, Radonjic, Diogo Gonçalves, Taarabt, Meïte, João Mário, Everton, Gil Dias e Paulo Bernardo;

Avançados: Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.