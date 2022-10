Rafa está em alta no Benfica e tem apetite pelo Chaves

Extremo já marcou quatro vezes aos flavienses. Desde Lage que não fatura em três seguidos.

Rafa foi preponderante nas últimas vitórias do Benfica, marcando, em dose dupla, contra a Juventus, já depois de ter feito o golo decisivo do clássico com o FC Porto.

Encontra hoje um adversário que conhece bem e com o qual mostra um apetite assinalável: em quatro partidas com os flavienses, o extremo do Benfica obteve quatro golos. Em 2017, devolveu a vantagem ao Benfica na Luz (3-1), em 2018 bisou fora em empate a dois golos e em 2019 também picou o ponto no 4-0 obtido na Luz.

Acrescenta-se que no único encontro em que não marcou, Rafa entrou aos 69 minutos e assistiu para Seferovic, com um toque artístico, dar a vitória aos 90"+2", em 2017/18.

Depois de ter sido o único atacante do Benfica a dar duas vitórias neste século XXI no Dragão para a Liga, o 27 procura marcar pelo terceiro jogo consecutivo, o que não consegue desde a temporada de 2018/19, época de título para as águias, com Bruno Lage. Na fase final da época, o atacante encadeou cinco golos em quatro encontros, marcando a Braga, Portimonense (um bis), Rio Ave e Santa Clara. Foi mesmo a época mais profícua, com 21 golos. Nesta leva nove.