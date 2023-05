Rafa entra em Alvalade à procura de alcançar o pleno contra o top quatro

O atacante decidiu as vitórias no campeonato com FC Porto e Braga. Em busca do título de campeão, falta o Sporting na lista dos principais adversários

A hora das decisões aproxima-se, com o Benfica a apontar ao triunfo em Alvalade de forma a festejar o título já na 33.ª jornada, e há na Luz quem se tenha afirmado em vários momentos decisivos em 2022/23.

Rafa, que recentemente celebrou o seu 30.º aniversário, apareceu em grande estilo em dois dos principais duelos das águias nesta edição da Liga Bwin, tendo vestido a capa de herói encarnado ao marcar os golos que valeram as vitórias sobre FC Porto, no Dragão, e Braga, em casa, ambos por 1-0 e, curiosamente, a passe de David Neres. Agora, procura fazer o pleno e colocar o Sporting também entre as suas vítimas no que ao top quatro, que dá acesso à Champions e à Liga Europa, diz respeito.

Titular no 2-2 na Luz, Rafa ficou em branco nesse jogo, quer em golos, quer em assistências, mas já conta no seu currículo com partidas em que foi decisivo frente aos leões. Em 2019/20, saltou do banco ao minuto 74 em Alvalade e bisou, oferecendo os três pontos à equipa então comandada por Bruno Lage, numa época em que também já tinha sido estrela na Supertaça, com um golo e duas assistências no 5-0 sobre o rival.

O Benfica tem nesta fase um ponto de vantagem sobre os dragões e bem se pode dizer que estes clássicos decididos pelo camisola 27 podem valer ouro. Isto porque sem esses golos o emblema orientado por Roger Schmidt teria somando menos... quatro pontos, e logo contra rivais diretos na luta pelo título. Ou seja, o Benfica passaria a ter 79 pontos, enquanto os portistas teriam mais um (80)... O Braga somaria 75.

Rafa quebrou recentemente diante dos arsenalistas um jejum de oito desafios sem golos, atingindo o sétimo tento no campeonato. Curiosamente, tem mostrado apetência para marcar às equipas da primeira metade da tabela. Além de FC Porto e Braga, segundo e terceiro classificados, faturou ante Arouca (6.º), com um bis, Chaves (7.º) e Famalicão (8.º). Na parte inferior da liga, só o Marítimo (16.º) foi vítima. Pode, caso festeje em Alvalade, juntar o quarto classificado à lista, ficando apenas a faltar, e já sem hipótese de o conseguir, o V. Guimarães, contra o qual fez apenas uma assistência no 5-1 na Luz.

Com 15 dérbis disputados, o que lhe vale, a par de Grimaldo, o estatuto de jogador que mais vezes enfrentou o Sporting de águia ao peito, Rafa venceu o rival por sete ocasiões, empatando mais seis e perdendo três partidas. Na sua estreia nestes encontros, em 2016, fez uma assistência na vitória por 2-1 do Benfica, oferecendo a bola a Salvio no 1-0. Fez outro passe decisivo em 2018/19, para João Félix fazer o 1-1 na Luz.