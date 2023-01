"Rafa é um jogador muito importante", assume Roger Schmidt

Redação com Lusa

Schmidt diz que Benfica tem de retomar atitude de base da época

O treinador do Benfica disse hoje que a equipa tem de retomar a "atitude de base" desta época e assumiu que a receção ao Portimonense, para a I Liga de futebol, é a primeira oportunidade para fazê-lo.

Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt garantiu que os jogadores "reagiram muito bem nos treinos" à derrota da semana passada, frente ao Braga, por 3-0, e mostrou-se confiante em fazer "um grande jogo e lutar pelos três pontos", mas pediu uma atitude diferente à equipa.

"Estamos todos desapontados com a nossa exibição na semana passada, em Braga, porque não jogámos como queríamos e a este nível vamos ter dificuldades contra qualquer equipa da Liga, portanto temos de voltar à nossa atitude de base", apontou o técnico alemão, referindo-se ao primeiro desaire averbado pelas "águias" esta temporada.

Schmidt referiu-se ao Portimonense como uma equipa "muito boa, muito física, com intensidade" e que joga "sempre com muitos jogadores atrás da bola", contra a qual "não é fácil de criar oportunidades".

Contudo, o técnico vê no encontro a oportunidade para o Benfica reencontrar-se com as exibições da primeira fase da época.

"É a minha tarefa, e da equipa toda, lembrarmo-nos do que é importante. Temos de jogar os nossos jogos para melhorar outra vez e atingir novamente o nosso melhor nível. Amanhã [sexta-feira] é a próxima oportunidade para fazer melhor do que na semana passada e vamos fazer melhor, de certeza", assegurou o treinador dos encarnados.

Para a receção aos algarvios, o técnico não revelou se David Neres, que tem estado a recuperar de lesão, irá regressar ao onze inicial, mas adiantou que o brasileiro "fez muitos progressos e treinou com a equipa, embora por pouco tempo", remetendo a decisão final para o dia do jogo.

Certa é a ausência de Rafa Silva, que vai cumprir um jogo de suspensão, após ter completado uma série de cinco cartões amarelos na visita ao Sporting de Braga.

"Temos de substituir também o Rafa Silva porque está suspenso com o quinto cartão amarelo e temos de encontrar soluções. É um jogador muito importante, mas já perdemos alguns jogadores importantes ao longo da época e conseguimos ganhar e alcançar os nossos objetivos. Isso faz parte do futebol", desvalorizou Roger Schmidt.

O Benfica recebe o Portimonense na sexta-feira, em encontro da 15.ª jornada da I Liga com início marcado para as 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Vítor Ferreira (AF Braga).

A equipa orientada por Roger Schmidt, que lidera o campeonato com 37 pontos em 14 jogos, procura, frente ao sétimo classificado, reagir à derrota por 3-0 sofrida na semana passada, na visita ao Braga, e manter, pelo menos, a distância de cinco pontos sobre o FC Porto e de seis sobre os bracarenses.