Rafa é dor de cabeça no Benfica antes da decisão com o Liverpool

Rafa é dos habituais titulares do Benfica

Internacional português não integrou a sessão desta terça-feira.

Rafa foi a grande ausência na sessão de trabalho do Benfica na manhã desta terça-feira, a última antes da viagem para Liverpool, onde as águias jogam por um ligar nas meias-finais da Champions. O internacional português apresentou queixas físicas e é dúvida para o encontro agendado para as 20h00 de quarta-feira.

Rafa, recorde-se, foi um dos jogadores poupados na partida de sábado passado com o Belenenses, tendo sido lançado no segundo tempo de um jogo ganho pelas águias por 3-1.

Tomás Araújo, jovem central, também não trabalhou às ordens de Nélson Veríssimo e deve ser chamado para o encontro da formação de juniores com o Sporting, relativo aos quartos de final da Youth League. Pedro Álvaro, defesa que leva 22 jogos pela equipa B, esteve presente.

Na primeira mão, realizada na Luz, o Benfica foi derrotado (1-3) pelos "reds".