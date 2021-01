Rafa e a eventual saída de Cervi: "Não me despedi de ninguém"

Autor do segundo golo diz que aplaudiram muito o argentino por reconheceram "a sua qualidade e o seu trabalho"

Depois do empate no Dragão, com o FC Porto, da derrota, para a Taça da Liga, com o Braga, e do empate, em casa, com o Nacional, o Benfica regressou às vitórias, conseguindo o apuramento para as meias-finais da taça de Portugal, ao derrotar o Belenenses, por 3-0.



Rafa, autor do segundo golo e da assistência para o terceiro, estava naturalmente "satisfeito" com a qualificação em vésperas de um jogo importante, em casa do rival Sporting. "Todos os jogos para nós são importantes, trabalhar sobre vitórias é sempre melhor, não tivemos um resultado bom no último jogo, mas sabemos que temos de trabalhar para melhorar e conseguir vitórias que é para isso que trabalhamos e é isso que pretendemos".



O atacante do Benfica foi questionado sobre a forma como saudaram Cervi no momento da sua saída, dando a entender que poderá sido o jogo da despedida. "Para mim, não é despedida nenhuma. Não me despedi de ninguém. Foi simplesmente o trabalho dele que foi reconhecido por todos nós porque sabemos a qualidade que ele tem e quanto ele trabalha e é por isso que foi aplaudido".