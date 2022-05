Rafa deve falhar clássico, Sandro Cruz e Tiago Gouveia mantêm-se na equipa

Lesão muscular do camisola 27 ainda não está debelada. Sandro Cruz e Tiago Gouveia mantêm-se com a equipa.

Fora das opções de Nélson Veríssimo há já quatro partidas, Rafa deverá continuar ainda ausente das contas para o próximo jogo, a importante receção ao FC Porto. O camisola 27 tem apresentado queixas musculares e prossegue ainda o processo de recuperação, que já levou o internacional português a falhar os desafios com Liverpool, Sporting, Famalicão e Marítimo.

Com o clássico a aproximar-se (é já no sábado), é cada vez mais difícil que o extremo esteja apto para o encontro da 33.ª jornada, que marca o último realizado pelas águias em 2021/22 na Luz.

Sem Rafa, mas com Diogo Gonçalves à disposição, após cumprir castigo, Nélson Veríssimo continua a trabalhar com Sandro Cruz (lateral-esquerdo) e Tiago Gouveia (extremo), dupla ontem praxada no treino, e que se estreou ante o Marítimo.