O comentário de Roger Schmidt sobre o adeus de Rafa à seleção portuguesa

Rafa tem sido um dos destaques do Benfica de Roger Schmidt

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o V. Guimarães.

Roger Schmidt fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o V. Guimarães, da oitava jornada do campeonato, e foi questionado sobre a decisão de Rafa em dar por terminada a carreira ao serviço da seleção portuguesa.

"Não vou falar de conversas privadas que tenho com os meus jogadores. Respeito a decisão dele. É um jogador extraordinário, uma excelente pessoa, honesto. Sempre foi muito claro no que quer fazer. Tomou esta decisão para se concentrar totalmente no Benfica", disse o treinador alemão.

A partida entre minhotos e águias está agendada para as 20h30 de sábado.