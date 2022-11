"Rafa? Continuando assim, há o risco de sair para Inglaterra ou Real Madrid..."

Sven-Goran Eriksson elogia o português. "Está a jogar muito bem", afirmou.

O treinador sueco Sven-Goran Eriksson, que levou o Benfica a uma final da Liga dos Campeões, deixou muitos elogios a Rafa, jogador em grande destaque nesta temporada das "águias", que carimbaram a passagem aos oitavos de final da Champions no primeiro lugar do grupo e que ocupam a liderança da Liga Bwin com seis pontos de diferença para o segundo classificado, Braga, e oito para o terceiro, FC Porto.

"É muito bom que ainda esteja no Benfica, porque está a jogar muito bem. Só tem 29 anos, não é muito nos dias de hoje", começou por dizer em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença. Eriksson considerou, no entanto, haver o risco de o jogador português sair dos "encarnados", caso continue ao mesmo nível.

"É claro que há o risco de, continuando a jogar assim, poder sair para uma equipa inglesa ou para um Real Madrid, não sei. Mas espero que continue no Benfica e que continue a jogar como está a jogar agora", concluiu.