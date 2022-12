Rafa como Pote: limpa amarelos e pode ir a jogo no dérbi com o Sporting

Atacante viu um amarelo aos 85' e vai falhar a receção ao Portimonense

Rafa somou esta sexta-feira à noite, contra o Braga, o quinto amarelo da temporada na Liga, limpando a primeira série de cartões de forma a estar disponível dentro de duas jornadas no dérbi da Luz contra o Sporting.

Assim, ao ver o amarelo aos 85' por falta sobre Ricardo Horta, Rafa Silva vai falhar a receção das águias ao Portimonense, da 15.ª jornada da Liga.

Poderá voltar na competição contra os leões, sendo que antes ainda terá um jogo para a Taça de Portugal, contra o Varzim.

Na quinta-feira à noite sucedeu situação parecida com Pote, do Sporting, que viu o quinto amarelo na Liga e falha a deslocação ao campo do Marítimo, mas pode ir a jogo no dérbi.