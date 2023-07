Rafa assumiu a posição de capitão no triunfo do Benfica sobre o Southampton

Encarnados venceram o emblema inglês por 2-0

Rafa foi o capitão do Benfica na primeira metade do jogo de preparação frente ao Southampton, que as águias venceram por 2-0.

O avançado está com o futuro incerto no clube, uma vez que, apesar de Schmidt querer contar com ele, a renovação do contrato tem estado em discussão e que motivará uma conversa com Rui Costa.

Num sinal de confiança e mesmo sem a braçadeira no braço, o treinador deu-lhe o estatuto de líder.

