Rafa assiste ao nível dos maiores da Europa: à frente, apenas Muller e Salah

Esta já é a mais produtiva época do internacional português neste aspeto, ele que faz um passe fatal a cada 115 minutos na Liga. Nas últimas duas épocas inteiras somara só cinco passes fatais

Rafa carregou Darwin ao colo na goleada em Famalicão, onde fez três passes fatais para o avançado uruguaio faturar outros tantos golos no 4-1 final.

Para o internacional português foi, também, o carimbar do estatuto de maior municiador de colegas no campeonato nacional, onde segue destacado agora com oito assistências - mais duas do que o colega de profissão mais próximo, o portista Otávio, com seis - mas também garantiu a entrada pela porta principal no trio de melhores assistentes das maiores ligas da Europa.