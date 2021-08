Radonjic a caminho de Lisboa para assinar contrato com o Benfica

Extremo sérvio ruma à Luz cedido pelo Marselha. Águias ficam com opção de compra.

Nemanja Radonjic já se encontra a caminho de Lisboa. Ao que O JOGO apurou, o extremo sérvio prepara-se para reforçar o Benfica e deverá tratar das formalidades após a chegada à capital portuguesa, proveniente de Marselha.

O diário L'Équipe adiantou que o atacante, de 25 anos, foi alvo de um princípio de acordo entre os dois clubes. Esse acordo contempla o empréstimo de uma temporada e uma opção de compra, cujo valor em concreto ainda não é conhecido.

Radonjic assinou pelo Marselha em 2018/19 e, na última temporada, foi cedido ao Hertha de Berlim, que também estaria na corrida pelo atacante. Já na presente época, participou no empate (2-2) do Marselha na receção ao Bordéus, na semana passada. Agora, prepara-se para reforçar as opções atacantes à disposição de Jorge Jesus.

Pelo Marselha, apontou um total de oito golos em 63 partidas.