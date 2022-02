Erik ten Hag, treinador do Ajax, dividiu as chances de qualificação entre Benfica e Ajax

Pierre van Hooijdonk, antigo jogador das águias vê o Benfica numa "fase muito difícil" e o Ajax a "jogar muito bom futebol".

Antevendo os "oitavos" da Champions ainda nos Países Baixos, Erik ten Hag, técnico do Ajax, dividiu as chances de qualificação entre as duas equipas, algo com o qual Pierre van Hooijdonk, antigo jogador das águias, não concorda.