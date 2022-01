Quique Flores e dieta "tramam" Florentino no Getafe

Florentino Luís, médio do Getafe

Florentino Luís poderá continuar ao serviço do Getafe até final da temporada. Apesar do cenário que chegou a ser colocado pelos responsáveis encarnados, dois fatores apontam para que a situação atual de empréstimo ao emblema espanhol não seja alterada.

Apesar de não se tratar de um titular indiscutível (15 jogos), o treinador do Getafe, Quique Flores - já treinou os encarnados -, continua a não querer libertar o jogador de 22 anos, mesmo depois de ter garantido, há dois dias, a contratação de outro médio-defensivo, o turco Okay Yokuslu, por empréstimo do Celta de Vigo.

Em paralelo, era condição para o regresso ao Benfica o emagrecimento do plantel às ordens de Nélson Veríssimo, algo que ainda está distante de se concretizar. Gedson tem tudo certo com o Galatasaray e Ferro viajará para o Hajduk Split, mas o grupo de trabalho ainda é extenso.