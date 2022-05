Quique Flores a O JOGO: "Florentino tem que ser mais rápido no passe"

O jogador cedido pelo Benfica teve dificuldades para convencer um treinador que tentou corrigir-lhe pontos no estilo de jogo. O médio vai ser carta no baralho de Roger Schmidt.

No Getafe, Florentino Luís não tem sido aposta constante de Quique Sánchez Flores, um treinador que com ele tem em comum o Benfica, clube que orientou em 2008/09. Porém, na Luz a decisão aponta para o regresso do jogador e com destino já traçado, pois será até o único dos 17 jogadores que as águias emprestaram esta época que ficará sob as ordens de Roger Schmidt.

Como vão as coisas com Florentino? Esteve bem no Getafe?