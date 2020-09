Questionado sobre o futuro, Rúben Semedo respondeu desta forma

Central português diz sentir-se bem no Olympiacos e refere que nos próximos dias vai "esclarecer o futuro",

Titular no empate do Olympiacos frente ao Omonia, que garantiu a presença do campeão grego na fase de grupos da Liga dos Campeões, Rúben Semedo abordou, após a partida, as questões sobre o futuro, numa altura em que é tido como um dos alvos do Benfica.

"Estou feliz aqui, no Olympiacos, e feliz com a forma como sou tratado pela equipa. Agora, temos de descansar depois dos jogos que tivemos e, nos próximos dias, vou esclarecer o meu futuro", asseverou o defesa formado no Sporting.

Pretendido pelo clube da Luz, Semedo, de 26 anos, vai para a segunda época no histórico emblema grego. Na primeira, em 2019/20, realizou 45 jogos, nos quais apontou cinco golos.