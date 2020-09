Questionado sobre arrependimento, Jesus garante: "Cada vez me motiva mais..."

Declarações de Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão do Famalicão-Benfica.

Arrependimento de ter regresso ao Benfica?: "Não. Quando se toma decisões, e no futebol são sempre decisões de risco, quando tomas essas decisões, numa equipa como o Benfica, que é um clube que em todos os objetivos joga para ganhar, estás a pôr a fasquia alta. Isso tem feito parte da minha carreira como treinador. Vim com a convicção que íamos ter uma tarefa difícil, que íamos fazer uma boa equipa e estou convencido de que ao longo destas cinco semanas que o Benfica vai fazer uma equipa forte e com muita qualidade. Arrependimento não tenho em nada nem nunca me passou pela cabeça. Cada vez mais me motiva o facto de não termos passado nesta primeira eliminatória. O processo de evolução, não só individual como coletiva, demora tempo".

Mercado: "Os jogos que o Benfica sofreu, não sofreu de transição defensiva. Sofremos os dois golos, a última linha está posicionada, agora concordo que a equipa ainda não está automatizada dentro daquilo que quero defensivamente. Agora dentro daquela linha só há um jogador que trabalhou comigo e sabe as minhas ideias, que é o André. Ainda não estamos nem pouco mais ou menos, dentro do parâmetro que queremos. Nem nós, nem nenhuma equipa. Quanto ao avançado, não pedi nenhum avançado. Disse que temos de ter um avançado que saiba atacar a última linha. O Vinícius e o Seferovic não têm essas características. Jogam bem de costas, não sabem puxar o jogo e, portanto, isso é uma característica que com o Darwín [Nuñez] vamos ter. Quando começamos a conversar para equilibrar falou-se em ter dois avançados e só temos um, mas não disse que queria mais um avançado".

Pedir mais um avançado depois de ter perdido o play-off: "Nós não estamos a pedir mais um avançado ao presidente. O facto de termos sido eliminados não mudou nada".