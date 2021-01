Questionado sobre a aposta na formação, Jorge Jesus pediu atenção

Treinador do Benfica foi questionado sobre uma possível aposta em João Ferreira e Gonçalo Ramos, de uma assentada, frente ao Tondela.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao Benfica-Tondela, agendado para as 19h00 de amanhã, sexta-feira, Jorge Jesus foi questionado sobre uma possível aposta em João Ferreira e Gonçalo Ramos, de uma assentada, depois do empate no Açores, 1-1, contra o Santa Clara. O treinador pediu "atenção".

"Posso responder concretamente, mas tem de estar atento...", começou por dizer, passando depois a explicar:

"O Gonçalo Ramos estava com covid-19, o João Ferreira estava com covid-19. Se estavam com covid-19, começaram a treinar há dois dias. Podem ser convocados, mas o problema dos jogadores com covid-19 não é estarem 11 ou 12 dias sem treinar, é o pós-covid. Demora algum tempo a recuperar", concluiu.