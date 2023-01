Henrique Araújo, reforço do Watford, terceiro classificado do Championship (segunda divisão do futebol inglês), deu-se a conhecer aos adeptos dos hornets, em entrevista aos meios de comunicação do clube.

Objetivos: "Espero ter a oportunidade de jogar muitos minutos enquanto estiver aqui, marcar muitos golos e ajudar o Watford a voltar à Premier League. Sei que voltar à Premier League é o objetivo do clube e é o meu também. O campeonato é altamente competitivo e estou entusiasmado para experimentar uma nova liga e testar-me."

Seguir as pisadas de Cristiano Ronaldo: "Quero continuar a progredir e seguir os passos de Cristiano Ronaldo. Ele é madeirense como eu e fez coisas incríveis em Portugal, aqui em Inglaterra, em Espanha e em Itália. Vou continuar a trabalhar para tentar aproveitar um pouco do sucesso que ele teve."

Vai jogar com o também português e ex-Benfica João Ferreira: "Falei com ele antes de vir para o clube e ele só disse coisas boas que me ajudaram a tomar a decisão. Há outros que falam português na equipa - como o Matheus Martins e o João Pedro - o que é bom, mas estou a tentar falar com todos e melhorar o meu inglês."

Ansioso pela estreia: "Vi o último jogo em Vicarage Road e adorei o ambiente. Quando marcamos o golo, os adeptos estavam animados e mal posso esperar para estar lá e experimentar isso a jogar."