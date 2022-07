"Querido Benfica, obrigado por estes oito anos. Que história tão linda"

Sandro Cruz deixou uma mensagem de despedida. Lateral vai prosseguir a carreira noutro clube.

Sandro Cruz, jovem lateral de 21 anos, deixou esta quarta-feira uma mensagem de despedida do Benfica, clube onde concluiu a formação e realizou dois jogos pela equipa principal na época passada.

"Querido Benfica, obrigado por estes oito anos, foram lindos. Que história tão linda, tantos títulos e tantas conquistas, mas o que mais me enche o coração foi a minha estreia. Arrepia até hoje! Aquilo que sou hoje devo muito a esta instituição! Levo-vos no meu coração", escreveu o jogador nas redes sociais, com um vídeo com momentos de águia ao peito.

Sandro Cruz, que não entra nos planos de Roger Schmidt, vai prosseguir a carreira noutro clube, não tendo sido oficializado ainda o próximo destino.