Roger Schmidt, treinador do Benfica, faz a antevisão ao encontro de sábado (18h00) com o Chaves, no Estádio da Luz. Partida é referente à 11.ª jornada da Liga Bwin.

Agora que conhece o clube, como é estar no Benfica? "Eu já tinha o sentimento certo quando cheguei, apesar de não conhecer tão bem o clube. Falei com o Rui Costa e senti que era o sítio certo. Agora conheço o clube, as pessoas, a cultura, e há muita paixão neste clube. E muito conhecimento. Se virmos a atmosfera de terça-feira, diante da Juventus, a paixão das pessoas diz muito sobre isso. Queria muito fazer parte disto, o Benfica está melhor e eu fico feliz com isso."

José Boto disse que este Benfica é a melhor equipa que Roger Schmidt já treinou: "É uma pergunta difícil. Não se pode comparar clubes e momentos diferentes. Estamos a jogar bem e estamos com confiança, a mostrar bom futebol. Mostrámos facetas diferentes, especialmente se compararmos os jogos com o FC Porto e a Juventus. Mostrámos que nos conseguimos ajustar ao jogo e estou a gostar de como estamos a jogar. Temos de continuar neste nível para lutarmos por títulos."