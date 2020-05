Salvio, ex-avançado do Benfica e agora ao serviço do Boca Juniors, participou por videoconferência no evento de e-Sports "Pichichi Worten Game Ring".

Treinador com quem gostou mais trabalhar: "Se tiver de escolher um treinador fico com Jorge Jesus porque ele foi muito especial para mim. Ensinou-me muitas coisas, cresci muito com ele como jogador. Nos primeiros meses com ele sofri muito mas todos sabem como ele é exigente no futebol. Vou estar-lhe sempre agradecido.

Podia ter dado mais ao Benfica? "Eu queria acabar a minha carreira no Benfica, tinha tudo pronto e organizado para passar os meus últimos anos de futebol no clube mas, como todos sabem, nunca se sabe o que vai acontecer no futuro. Agora estou aqui na Argentina com a minha família, num grande clube como é o Boca Juniors e ninguém sabe onde estarei no ano que vem, se vou continuar no clube ou se vou sair. Um jogador de futebol tem de estar sempre pronto pois não há certezas sobre o futuro. Estarei sempre agradecido ao Benfica, é a minha casa e amo o Benfica."

O que está a faltar para uma boa temporada na Champions, se está a faltar aposta em jogadores estrangeiros de qualidade? "Em todas as épocas o Benfica arma uma grande equipa, o principal objetivo do clube é ganhar a Liga e chegar o mais longe possível na Champions, mas é uma competição muito difícil. Passa muito pelo projeto que o clube tem, que dá muitas oportunidades aos miúdos da formação. Mas se o Benfica mantiver todos os jogadores, claramente poderá competir sem problemas na Champions. Teve muitos jogadores muito bons, de grande qualidade e, com eles, poderia lutar por qualquer competição. Mas passa pelo projeto do clube e há que respeitá-lo. As competições são muito difíceis, principalmente a Champions onde estão bastantes equipas com muito dinheiro e que podem comprar qualquer jogador. Se calhar, o Benfica não faz isso."

O Benfica tem capacidade para revalidar o título? "Sim, acho que se uma equipa pode dar a volta a isto é o Benfica. O Benfica já demonstrou mais de uma vez que nunca está morto, nunca se dá por vencido por isso acredito muito nesta equipa, que pode dar a volta ao campeonato e conquistar este grande objetivo do clube."

Defesa mais difícil que enfrentou? "Há muitos... mas posso dizer que o mais difícil ao longo dos muitos anos que passei no Benfica, foi Alex Sandro. É um grande jogador, havia muita rivalidade e calha-lhe marcar-me a mim. Gostava bastante de jogar contra ele, todos queremos defrontar os melhores e eu acho Alex Sandro um grandíssimo lateral-esquerdo."

Como explica a perda de pontos para o FC Porto e ultrapassagem? Excesso de confiança? "Não, todas as equipas durante a época passam por momentos menos bons. No Benfica vivi esses momentos. Quando ganhámos o tetracampeonato [2016/17] tínhamos uma vantagem de muitos pontos, perdemos em Setúbal e, mesmo assim, mantivemos um ponto de vantagem sobre o FC Porto. Muita gente perguntava o que tinha acontecido à equipa, havia o medo de perder o primeiro lugar mas levantámo-nos e ganhámos o campeonato. Há sempre momentos menos bons mas acredito que a equipa vai voltar a levantar o nível e dar a volta ao campeonato. Por exemplo, quando fizemos o tricampeonato também teve uma vantagem forte mas o Benfica deu a volta e também venceu esse título tão desejado por nós. Todos acreditamos que podemos dar a volta de novo."