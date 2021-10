Francisco Benitez, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista à BTV, esta terça-feira.

Evitar saída de jogadores: "Os jogadores vão deixar de ter a necessidade de ir para essas Ligas. A maior parte dos jogadores pretende estar nos grandes palcos. Se o Benfica lá estiver, a necessidade deles é muito menor. Se não reconhecerem capacidade ao Benfica para estar nesses palcos, vão tentar sair. A justificação mais fácil é o dinheiro. Temos ido a esses palcos de forma consistente. Queremos estar permanentemente entre as oito principais equipas da Europa, chegar com frequência aos quartos-de-final. Se assim fosse, jovens iam para a Ásia ou Médio Oriente onde se paga bem, vão para equipas que lhes dão o palco. Dizer que jovens querem só dinheiro cai por terra, porque não os vemos emigrar para Ásia e Médio Oriente. Concordo que a Liga também tem que melhorar. Se o Benfica for melhor, todas as outras equipas devem ser melhores."

Objetivo desportivo: "O meu objetivo desportivo é ter hegemonia em Portugal, no mínimo três campeonatos a cada cinco, e uma presença regular na fase final, como os oitavos, os quartos, da Champions."

Portal da Transparência: "Os sócios têm que saber o que se passa no Benfica. Vou bater-me por isso até ao fim. Os órgãos sociais têm que perceber que o Benfica é dos sócios, que devem explicações aos sócios. Eles têm direito a saber tudo. Quando estes dados não aparecem, especula-se, dá azo a coisas que prejudicam a imagem do Benfica. Os relatórios e contas não são suficientes. Aceder a esses documentos não tem sido fácil."

Terminar com intermediários nas transferências: "Não quero gente que não aporta valor à transação e que ganhar dinheiro só porque estabelece contactos. Não tenho necessidade de ter intermediários a andar pela Europa a bater porta em porta para tentarem vender jogadores do Benfica."