Quer lutar por títulos e jogar a Champions: Benfica agrada a Guendouzi

Avançado em França e com passagens por Inglaterra e Alemanha está recetivo a mudar-se para Portugal. Possibilidade de lutar por títulos e eventual cenário de Champions seduzem o centrocampista.

Em campo para tentar convencer o Arsenal a abrir mão, num negócio vantajoso para a Luz, de Guendouzi, o Benfica sabe que conta com um importante dado a seu favor na hora de esgrimir argumentos com os gunners.

Isto porque, segundo apurou O JOGO, o internacional sub-21 francês mostra-se agradado com a possibilidade de passar a vestir de águia ao peito.

Além das abordagens realizadas já junto do Arsenal de forma a negociar a transferência, o Benfica estabeleceu também contactos iniciais com o lado do atleta, recebendo um sinal positivo.

Lançado pelo Lorient, em França, e com passagens já pelas liga inglesa (Arsenal) e alemã (Hertha de Berlim), o médio abre a porta a uma mudança para Portugal. Isto porque apesar de a liga portuguesa não fazer parte das cinco melhor cotadas da Europa, o futebolista de 22 anos mostra-se agradado com a possibilidade de lutar por títulos e com uma eventual presença na Liga dos Campeões - as águias têm ainda de passar pelas pré-eliminatórias -, prova que ainda nunca jogou, pois disputou apenas a Liga Europa nos gunners.

Aproveitando a quebra negocial entre Arsenal e Marselha, o Benfica tenta, já depois de uma primeira abordagem, levar o clube de Londres a aceitar um negócio por uma verba até aos dez milhões de euros, apontando à contratação de um jogador a quem muitos destacam qualidade, mas marcado também pela imagem de problemático.

Ego e talento já deram choque com técnicos

"Ele acredita tanto nele próprio que fica frustrado quando não o colocam no mesmo pedestal no qual ele acredita que deve estar. Tem um problema com esse lado do temperamento. Não é mau miúdo nem mal-educado, apenas tem essa crença profunda e inata nele próprio", chegou a dizer Alex Hayes, antigo vice-presidente do Lorient, sobre a personalidade de Guendouzi, que já o levou a choques com Mikel Arteta, técnico do Arsenal, algo que levou à sua saída dos gunners, e Mickael Landreau, antigo treinador do Lorient.

Um desentendimento com o antigo guardião e internacional francês ao intervalo de um jogo com o Valenciennes, em 2017/18, custou-lhe a saída nessa partida e um castigo de três meses fora dos desafios de campeonato. Landreau reconhece, por isso, que "é muito difícil lidar" com Guendouzi. "Irritava-me terrivelmente. Às vezes tem comportamentos dentro de um grupo que são muito difíceis, mas, de alguma forma, é isso que ele é: grande", afirmou em entrevista ao "Canal+", reforçando: "É um lutador e tem um grande ego. Precisa de estar na ribalta e de ser um líder. Ele é assim e os colegas têm de aceitar, porque ele é uma dor diária. Mas, por outro lado, é talentoso."

Guendouzi afirmou-se no Lorient e no início da temporada 2018/19 transferiu-se para o Arsenal, onde foi peça importante sob o comando de Unai Emery. Tudo mudou com a entrada de Arteta. O médio foi perdendo espaço e fez o último jogo pelos gunners a 30 de junho de 2020, no desaire por 2-1 com o Brighton. Nessa partida, apertou o pescoço ao compatriota Neal Maupay, que o acusou no final de ter passado o jogo a lançar insultos e a gabar-se do seu elevado salário a comparar aos atletas do Brighton. Livrou-se de punição da Premier League, mas Mikel Arteta - que segundo a Imprensa inglesa já o tinha castigado por mau comportamento num estágio anterior no Dubai - não gostou e afastou-o da equipa. O jovem atleta não se terá retratado e não mais atuou até ao final da época, seguindo por empréstimo em 2020/21 para o Hertha de Berlim. Aí foi orientado por Pal Dardai, que também já o visou: "É um jovem jogador. Por vezes é como se estivesse na puberdade, é um rebelde. Mas tem de saber o limite, tem de aprender a ser domado."

Quem garante não ter tido problemas com Guendouzi é Sylvain Ripoll, que o lançou no Lorient, ainda com 17 anos. "Ele ama o futebol, come futebol, bebe futebol, dorme futebol", expressou o técnico, garantindo que o médio "ficava frustrado quando o treino acabava, mesmo que durasse duas horas". E sobre o temperamento, frisou: "Tem uma grande personalidade, mas isso é raro para um jovem."