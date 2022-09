Quer estagiar no Benfica e traça o perfil do treinador: "Com Schmidt é tudo no 'red line'..."

Fabian Hurzeler, adjunto do St. Pauli, que pediu estágio com o compatriota no Seixal, frisa que este exige o máximo de todos. No Benfica, o técnico está a ver repetida a qualidade já mostrada pelo colega de profissão no Bayer e no PSV. "Schmidt exige tudo de cada jogador, é muito disciplinado", aponta Hurzeler a O JOGO.

A forma como Roger Schmidt chegou ao Benfica e, desde logo, impôs o um estilo próprio não causou qualquer surpresa em quem conhece muito bem a forma como o alemão monta as suas equipas. O JOGO falou com um deles, Fabian Hurzeler, técnico-adjunto do St. Pauli, de 29 anos, que se habituou a analisar e escalpelizar o que Schmidt faz desde as passagens pelo Bayer, pelo PSV e, agora, no Benfica e que deseja, no final deste ano, estar no Seixal algumas semanas a ver Schmidt em ação.

O técnico enaltece a qualidade do colega e avisa que, com ele, não há quem faça "ronha", a treinar ou a jogar.