Schmidt sobre emprestados: "Vão ter oportunidade de mostrar o seu valor"

Palavras de Roger Schmidt, treinador do Benfica, este domingo, num encontro com os jornalistas um dia após a conquista do título de campeão.

Pior fase da época: "A pior fase da época foi contra FC Porto, Chaves e Inter. Estivemos quase sempre a um nível alto até aí, quando caímos muito. Alguns jogadores tiveram alguns problemas de forma. Alguns desses jogos podíamos ter vencido, não foi catastrófico. O que fizemos para mudar a dinâmica foi muito importante."

Duelos diretos, um problema? "Em 34 jogos, precisamos de muitos pontos. Vencer os duelos diretos é sempre bom. Quem quer ser campeão em Portugal não pode perder muitos pontos. Contra o Sporting empatámos os dois, contra FC Porto e Braga perdemos um e ganhámos outro. Sporting, Braga e FC Porto são equipas de topo. Ninguém quer jogar contra estas equipas. Eles também podem vencer estes jogos."

Férias e descanso: "Não vou pensar em futebol nos próximos dias. Queremos um plantel perfeito. Para já, quero descontrair, porque foi uma época exigente. Vamos analisar a temporada ao pormenor. Consegui compreender a I Liga. É difícil vencer os jogos fora. As equipas de orçamento mais baixo são complicadas, os treinadores têm boas abordagens, há bons jogadores."

Benfica parte à frente? "Quando começar a próxima temporada teremos zero pontos. Iremos precisar de 85 ou 90 pontos. É muito difícil. Não é por vencer agora que os próximos chegarão de forma fácil. Não temos vantagem, começamos do zero. Sei que isto é complicado, sou bastante humilde."

Tomás Araújo é alternativa a Otamendi: "Tomás esteve connosco na pré temporada. Tomámos algumas decisões. Tomás não ia conseguir ter minutos e, por isso, foi emprestado, como o Tiago Gouveia. Vão ter oportunidade de demonstrar o seu valor."