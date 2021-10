"Quem for à casa de banho ou se sentar numa cadeira, vai lembrar-se de mim"

Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, votou pouco depois das 15h00. À saída, prestou declarações à BTV.

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, votou, este sábado, na eleição do clube e, após exercer o fazer, teceu críticas a Rui Gomes da Silva por acusações feitas, enalteceu a evolução do clube sob a sua presidência e como que reclamou louros pela estabilidade no clube aquando da sua saída.

"Nada fiz contra o Benfica. Não lesei o clube nenhuma vez. Hoje ouvi um senhor ou um ex-dirigente que deve estar mal informado. Nunca utilizei nada de funcionários do Benfica para bem da minha família. Esse senhor nunca será uma peça do Benfica. Esse senhor mendigou para estar cá. Ouvia toda a gente, mas quem decidia era eu. A democracia a mais neste clube faz mal e, por não haver democracia, como dizem, é que crescemos desta maneira. Nunca o Benfica teve um património como teve hoje pago. Mesmo que me queiram esquecer, não me vão esquecer. Quem for à casa de banho, vai lembrar-se de mim, assim como quem se sentar numa cadeira ou pisar o terreno", atirou.

"Cerca de 17 anos depois, o Benfica tem uma dimensão mundial consolidada. O Benfica é o único clube em Portugal com este património, que está liquidado. Permite hoje toda a gente usufruir de coisas que não tive durante muitos anos. Saí e nunca ninguém sentiu que eu saísse. Isso só foi possível porque profissionalizei o Benfica. O Benfica respondeu em todos os momentos. Foi a estrutura profissional do Benfica que pôs o clube a funcionar. Orgulho-me, pela primeira na historia do clube, de alguém poder dar continuidade ao trabalho. Fui afastado por um processo de que nada tenho a ver. Vou provar isso."