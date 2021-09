João Noronha Lopes anunciou que não vai candidatar-se à presidência do Benfica

João Noronha Lopes, que esta quinta-feira anunciou que não vai candidatar-se à presidência do Benfica, não deixou de criticar o processo que terminara com o ato eleitoral agendado para 9 de outubro.

"O problema não é das eleições serem cedo demais, o problema é serem feitas à pressa e sem que se conheçam as regras com as quais vão decorrer. Estes sinais não sugerem uma mudança relativamente às práticas do passado. Reforça a minha convicção de que quem fez parte do passado recente do Benfica não tem condições para construir o seu futuro", disse na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira.

"Há uma responsabilidade de quem deveria ter perguntado, averiguado ou, no mínimo, ter saído no final. Que cada um faça uma profunda reflexão se reúne as condições necessários para o cargo que vai ocupar sem que esteja envolvido em qualquer caso que manche o nome do Benfica."