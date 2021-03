"Quem é que jogava da formação no ano passado? O que foi para o City e mais nada"

Menor aposta do Benfica na formação na presente época foi um dos temas dominantes da conferência de imprensa de Jorge Jesus, este sábado.

A menor aposta do Benfica na formação desde o regresso de Jorge Jesus ao comando técnico da equipa foi um dos temas centrais da conferência de imprensa deste sábado, de antevisão ao jogo de domingo com o Braga (20h00).

Numa pergunta colocada ao técnico das águias, alguns dos produtos recentes da formação encarnada (Gonçalo Ramos, Nuno Tavares, Ferro...) foram comparados com jogadores lançados no Sporting, como Nuno Mendes ou Tiago Tomás, e, na resposta, Jesus rejeitou entrar em analogias.

"Você [jornalista] é que está a comparar jogadores. Comparo os jogadores que eu treino. Agora dos adversários... Não é problema meu. Quanto a isso da formação, é uma questão que importa alimentar para ver se vendemos jornais, mas na prática não é esse o meu historial. Está a jogar o lateral-direito titular que é da formação, o Diogo [Gonçalves]", começou por assinalar Jesus, prosseguindo com uma questão:

"No ano passado jogava quem, da formação? O que foi para o Manchester City [Rúben Dias] e mais nada. Tem a ver com as características e o valor dos jogadores. É fácil para um treinador lançar jovens quando eles são um pouco acima do normal. Lancei um miúdo de 17 anos no Flamengo [Reinier]. Foi para o Real Madrid por 35 milhões de euros. É uma questão de teres jogadores com essas qualidades para poderes apostar neles. Tomara eu que o Benfica possa ter três ou quatro jogadores da formação na primeira equipa. O Gonçalo Ramos está no primeiro ano de sénior. Tem potencial, vai crescer passo a passo, é normal, isso. Saltar logo acontece com um, dois ou três. Todos os treinadores gostam de lançar jovens, todos. Não há nenhum que não goste de lançar jovens", rematou Jesus.