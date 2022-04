Declarações de José Gomes, treinador português, à Rádio Renascença.

José Gomes, treinador português que trabalhou com Darwin Núñez no Almería, acredita que o avançado do Benfica tem capacidade para jogar nos melhores clubes e melhores ligas do mundo. Quanto aos valores que poderão estar associados à operação, o técnico deu o exemplo de João Félix, não considerando descabido que o internacional uruguaio possa sair a troco de muitos milhões de euros.

"Quem diria ser possível o João Félix sair para o Atlético de Madrid por 126 milhões? Hoje em dia os valores são muitas vezes surpreendentes para um lado, ou para o outro", começou por dizer José Gomes à Rádio Renascença.

"Que é possível ele ir para um dos melhores clubes do mundo, para jogar nas melhores ligas do mundo é, porque ele tem condições para isso", continuou, gabando por fim o crescimento e robustez do avançado uruguaio:

"Está melhor, sobretudo mais robusto. Provavelmente terão sido os preparadores físicos e os fisioterapeutas em trabalho de equipa. Parabéns ao Benfica nesse âmbito. Darwin tem hoje uma robustez maior", concluiu.